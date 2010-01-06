У Болгарії розстріляли журналіста - автора книжки про мафіозні структури

В Софії невідомі розстріляли відомого болгарського журналіста Бориса Цанкова, який у листопаді минулого року опублікував книгу, детально змалювавши мафіозні структури в Болгарії, повідомляє “Німецька хвиля” з посиланням на болгарське міністерство внутрішніх справ.

Невдовзі після виходу книги в світ журналіст скаржився, що його життя перебуває в небезпеці.

Напад стався у вівторок в центрі болгарської столиці. Прямо на вулиці невідомі відкрили вогонь по радіоведучому Б.Цанкову та двох його охоронцях. Для 30-річного Б.Цанкова постріли виявилися смертельними. Обидва охоронці зазнали поранень.

У Єврокомісії занепокоєні новим убивством журналіста в Болгарії. У країні за останні два роки це вже друге вбивство автора, який писав на кримінальні теми. Водночас це перший подібний замах після того, як наприкінці липня 2009-го року в Софії привели до присяги консервативний уряд, пише “Німецька хвиля”. Лише три тижні тому під час першої великомасштабної акції болгарським правоохоронцям вдалося ліквідувати відому банду, яка займалася викраданням людей.