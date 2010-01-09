В Анголі обстріляли футболістів збірної Того: загинули троє
16:53, 09 січня 2010Світ
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Їхали на Кубок африканських націй
Кількість загиблих в результаті обстрілу автобуса збірної з футболу держави Того досягла трьох чоловік, повідомляє Газета.Ru.
Ще дев`ять осіб, включаючи двох футболістів, були поранені.
До загиблого на місці водія автобуса додалися помічник головного тренера і прес-аташе збірної.
Із 10 січня в Анголі починається Кубок африканських націй з футболу. Збірна команда Того мала провести першу гру на турнірі у понеділок.
Організатори турніру заявили, що футболістам Того варто було добиратися до місця проведення турніру на літаку, а не на автобусі.
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