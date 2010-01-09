В Анголі обстріляли футболістів збірної Того: загинули троє

Кількість загиблих в результаті обстрілу автобуса збірної з футболу держави Того досягла трьох чоловік, повідомляє Газета.Ru.

Ще дев`ять осіб, включаючи двох футболістів, були поранені.

До загиблого на місці водія автобуса додалися помічник головного тренера і прес-аташе збірної.

Із 10 січня в Анголі починається Кубок африканських націй з футболу. Збірна команда Того мала провести першу гру на турнірі у понеділок.

Організатори турніру заявили, що футболістам Того варто було добиратися до місця проведення турніру на літаку, а не на автобусі.