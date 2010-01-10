Мусульмани проти використання слова "Аллах" християнами

У Малайзії мусульмани атакували ще дві християнські церкви. Подія сталась у місті Тайпінк штату Перак. Невідомі кинули пляшки із запальною сумішшю до церкви Всіх святих і до Католицької церкви Святого Луї.

Раніше, 7 січня в Малайзії також закидали пляшками з "коктейлем Молотова" чотири християнські церкви. Три з них дістали незначні пошкодження і продовжили свою діяльність, а одна закрилася після інциденту, оскільки її парафіяни припинили ходити на службу, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

Причиною невдоволення мусульман стало рішення Верховного суду Малайзії від 31 грудня 2009 р., згідно з яким людям, що не сповідають іслам, було дозволено називати бога "Аллах". Річ у тому, що в малазійській мові немає окремого слова для позначення поняття "Бог". Тому суд ухвалив використовувати слово "Аллах" і для позначення творця в інших релігіях. Зокрема, в Біблії, виданій малазійською мовою, також використовується цей термін.

У Малайзії, населення якої 28 млн. осіб, 9% є християнами. Переважно це вихідці з Китаю та Індії. 60% населення країни сповідують іслам.