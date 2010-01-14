ФРН пережила найбільший за післявоєнний час спад економіки

У 2009 році економіка Німеччини пережила найсильніший спад за всю післявоєнну історію, повідомляє DW-WORLD з посиланням на дані федерального статистичного відомства ФРН, обнародувані 13 січня.

Економічна криза 2009 року привела до різкого скорочення експорту та інвестицій, внаслідок чого ВВП скоротився на 5%, порівняно з 2008 роком. Дефіцит державного бюджету склав 3,2% ВВП.

За підсумками 2009 року Німеччина поступилася світовим лідерством щодо експорту Китаю. За перші 11 місяців 2009 року експорт Китаю склав 1,07 трильйона доларів, Німеччини - 1,05 трильйона доларів.

Утім, як зазначає DW-WORLD, на приватному споживанні економічна криза не позначилася: ціни на товари і послуги залишилися на колишньому рівні. Крім того, вже з третього кварталу 2009 економіка почала рости, і ФРН почала поволі виходити з рецесії.

У 2010 році прогнозується подальше зростання економіки. Уряд очікує збільшення ВВП на 1,5%, експерти, зі свого боку, вважають, що економічне зростання може скласти від 1,6 до 2,3%.

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