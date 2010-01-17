Туреччина зацікавлена в активності українських ВМС у Чорному морі

Туреччина зацікавлена в активності Військово-морських сил Збройних сил України у Чорноморському регіоні.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, про це заявив новопризначений Надзвичайний і повноважний посол Турецької Республіки в Україні Ахмет Бюлент МЕРІЧ під час зустрічі з т.в.о. міністра оборони України Валерієм ІВАЩЕНКОМ, яка відбулася у п’ятницю в Києві.

У зустрічі також взяв участь начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Іван СВИДА.

Говорячи про перспективні напрями розвитку двостороннього військового країн співробітництва, В.ІВАЩЕНКО зазначив, що українське оборонне відомство зацікавлене у проведенні військово-політичних консультацій з питань безпеки у Чорноморському регіоні, обміні досвідом в питаннях реформування і розвитку збройних сил, створенні сучасної системи кадрового менеджменту.

У свою чергу посол підкреслив, що для обох держав безпека у Чорноморському регіоні є одним з головних завдань і висловив сподівання, що Україна і надалі буде активним учасником і контриб’ютором таких безпекових ініціатив у регіоні, як “Blackseafor” і операція “Чорноморська гармонія”.

Начальник Генштабу ЗСУ відзначив високий рівень військової співпраці між обома країнами та з метою подальшого розвитку цих відносин запропонував активізувати участь у двосторонніх та багатонаціональних навчаннях, продовжити практику дружніх візитів кораблів ВМС обох країн у порти України і Туреччини.