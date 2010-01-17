Польща не матиме проблем з газом аж до квітня

Польща не буде мати проблем із поставками газу до країни до квітня 2010 року, заявив віце-прем’єр-міністр польського уряду Вальдемар ПАВЛЯК.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, В.ПАВЛЯК, котрий у грудні минулого року заблокував затвердження нового польсько-російського газового договору, висловився за якнайшвидше узгодження спірних моментів та підписання цього документа.

„У першому кварталі не буде проблем із доставками газу і дуже важливо, аби зберегти еластичність у використані запасів та якнайшвидше довести до порозуміння компаній (польської PGNiG та „Газпрому” та затвердження цих домовленостей...”, - сказав він польським журналістам, цитує РАР.

Водночас В.ПАВЛЯК повідомив, що дозволив використати для поставок газу резервні 400 млн. кубометрів газу із газових сховищ, зауважуючи, що це не означає, що вони одразу будуть використані.

Віце-премєр не уточнив, коли може відбутися черговий раунд польсько-російських переговорів.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня на перших переговорах після заяви В.ПАВЛЯКА про заблокування затвердження узгодженого в грудні договору PGNiG та „Газпром” не досягли компромісу у справі виплати боргу росіян за транзит газу до Німеччини.

Польща з 2009 року не отримує 25% імпортного газу, який поставляв швейцарський трейдер «РосУкрЕнерго», найбільший пакет в якому належить Газпрому.

У грудні PGNiG заявляла про те, що з лютого буде вимушена обмежувати поставки газу промисловим споживачам через брак газу зумовленого недопставками за контрактом з РУЕ.