Кількість жертв землетрусів на Гаїті може сягнути 200 тисяч людей

Кількість жертв руйнівних землетрусів на Гаїті може становити 200 тисяч людей, заявив міністр внутрішніх справ країни Поль Антуан Б’ЄН-АЇМЕ.

"Ми вже зібрали близько 50 тисяч тіл і чекаємо, що загалом може бути від 100 до 200 тисяч загиблих, хоча ми ніколи не дізнаємося точної цифри", - цитує агентство Reuters слова міністра.

Два землетруси магнітудою 7 і 5,9 сталися поблизу узбережжя острова Гаїті 12 січня. За останніми даними, 250 тисяч людей дістали поранення. У ніч на суботу було зареєстровано нові підземні поштовхи. Епіцентр землетрусу був на глибині приблизно 10 кілометрів, за 60 кілометрів на південь від столиці країни Порт-о-Пренс, відзначає NEWSru.