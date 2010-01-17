Зачинились виборчі дільниці на Сході

Станом на 15.00 за київським часом зачинились виборчі дільниці закордонного виборчого округу по виборах Президента України у Кореї, Японії, Китаї, Таїланді, В’єтнамі, Казахстані, Киргизії та Індії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, у деяких країнах, зокрема, у Казахстані, до виборчих дільниць надходили дзвінки від виборців з віддалених регіонів країни, які попереджали про неможливість взяти участь у голосуванні у зв’язку з великою відстанню та несприятливими погодними умовами (у східних та північних областях Казахстану - до 40 градусів морозу).

Сприяння виборчому процесу надають і місцеві органи влади. Наприклад, на виборчу дільницю міста Бельці (Молдова) прибули українські виборці з міст Рибниця і Кам’янка Придністровського району Республіки Молдова на автобусах, наданих місцевою адміністрацією.

Місцеві правоохоронні органи забезпечують посилений режим охорони дипломатичних установ України, на яких проходить голосування з виборів Президента України. Ситуація довкола приміщень виборчих дільниць продовжує залишатися спокійною.

Роботу дільничних виборчих комісій та хід голосування в багатьох країнах світу висвітлюють представники місцевих ЗМІ та їхні українські колеги.

Скарг на роботу виборчих комісій з боку громадян України, які висловили бажання взяти участь у голосуванні, не надходило. На окремих виборчих дільницях працюють офіційні спостерігачі від неурядових міжнародних організацій.

Міністерство закордонних справ України продовжує забезпечувати належну організацію проведення виборів Президента України на закордонних виборчих дільницях.