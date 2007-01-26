Росія протестує проти американських ракет в Польщі і Чехії

Міністерство закордонних справ Росії вважає, що розміщення в Польщі і Чехії елементів системи протиракетної оборони США матиме негативні наслідки для міжнародної безпеки.

Як повідомляє департамент інформацію і друк МЗС Росії, про це заявив офіційний представник МЗС Михайло КАМИНІН.

«Плани створення ПРО США в Європі – це помилковий крок з негативними наслідками для міжнародної безпеки», - сказав він.

М.КАМИНІН зазначив, що Росія негативно відноситься до таких пропозицій США.

«Створення європейської протиракетної бази США не можна розглядати інакше, як істотну реконфігурацію американської військової присутності в Європі. Які б нам не наводилися аргументи про нібито неспрямованість цієї бази проти Росії і про її призначення для вирішення проблем розповсюдження зброї масового знищення і протидії ракетній загрозі з азіатських напрямів, ми не можемо не бачити факт послідовного надання американським збройним силам в цьому регіоні стратегічного компоненту», - додав він.

За словами М.КАМИНІНА, наявність такої бази поблизу російських кордонів буде чинником, який Росія має враховувати при визначенні своїх кроків у військово-політичній сфері і в практичному військовому будівництві.