У Чорному морі розкололось навпіл молдавське судно

У Чорному морі, на підході до протоки Босфор, в умовах сильного шторму розкололось навпіл 150-метрове суховантажне судно, яке йшло під прапором Молдови.

Як передає ІТАР-ТАССз посиланням на телеканал Сі-ен-ен-Тюрк, судно сіло на мілину. Турецька берегова служба змогла евакуювати на берег понад 20 чоловік, які знаходилися на борту судна, яке йшло порожнім з України.

У момент інциденту Босфорська протока була закрита для проходу суден у зв`язку з поганими погодними умовами.