У Китаї від рекордних морозів постраждали більше мільйона жителів

У Китаї від рекордних цієї зими морозів постраждали більше мільйона жителів.

Влада оцінює збитки від негоди вже у майже 50 млн. дол., повідомляє “5 канал”.

За інформацією телеканалу, через заметілі і холоди скасували 120 рейсів в аеропорту Урумчі, що на північному заході країни. Понад 4 тис. людей ночували на валізах і не можуть дістатися своїх домівок.

Заблоковані також головні магістралі. У сніговому “полоні” перебувають майже півтори сотні автомобілів та автобусів. У місця, що найбільше потерпають від стихії, вирушили рятувальники.

Як повідомлялося, з 21 грудня в Китаї тривають снігопади, що супроводжуються різким зниженням температури повітря. В окремих районах країни температура опускається до позначки мінус 40 градусів.