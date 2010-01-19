Президент Венесуели Уго ЧАВЕС націоналізував ще три банки на додаток до чотирьох фінансових організацій, що перейшли під контроль держави в грудні 2009 року. Про це повідомляє Лента.руз посиланням на AFP.

18 січня були націоналізовані кредитні установи InverUnion Banco Comercial, Banco Del Sol, а також Mi Casa. За даними фінансових регуляторів Венесуели, причиною такого рішення послужили "серйозні адміністративні й управлінські труднощі", з якими зіткнулися зазначені організації.

Наприкінці минулого року влада Венесуели вже націоналізувала, а згодом закрила чотири банки - Confederado, Central, Bolivar і Banco Real. Пізніше стало відомо, що на їх основі було засновано новий державний банк - Banco Bicentenario (Банк "Двохсотріччя"), названий на честь 200-річчя незалежності Венесуели від Іспанії.

У венесуельському уряді наполягають, що банківська система країни перебуває в сталому стані, й зазначають, що клієнти банків у жодному випадку не втратять свої кошти. У середині грудня влада прийняла закон, що передбачає збільшення страховки за депозитами з 10 до 30 тисяч боліварів (з 4,6 до 13,8 тисяч доларів США).

З 2007 року у Венесуелі під контроль держави перешли ряд великих підприємств, що раніше належали комерційним компаніям. Націоналізація торкнулася компаній, що працюють у сфері електрифікації, цементного виробництва, нафтової й сталеливарної промисловості. На думку У.ЧАВЕСА, цей захід допомагає розвитку найбільших економічних активів, а також змушує їх власників дотримуватися всі соціальних зобов`язань.

Зараз влада Венесуели контролює близько 25 відсотків банківського сектора країни. Наприкінці минулого року цей показник становив близько 21 відсотка.