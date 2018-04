Титул Міс Америка завоювала блондинка з Оклахоми (5 фото)

Дівчина, яка мріє підкорити Бродвей, на ім`я Лорен Нельсон отримала титул Міс Америка у понеділок. Вже другий рік поспіль головний американський конкурс краси виграє мешканка штату Оклахома.

20-річна Нельсон з Лотона навчається в університеті University of Central Oklahoma і хоче стати співачкою.

Друге місце зайняла Шила Філіпс - перша афроамериканка, яка виграла титул Міс Техас. Міс Джорджія Аманда Козак стала третьою. Міс Міссісіпі Терін Фоші і Міс Алабама Мелінда Тул завершують першу п`ятірку. Глядачі також назвали Мелінду Тул Міс Конгеніальність.

Корону Нельсон вручила переможниця минулого року Дженніфер Бері.

Під час конкурсу блондинка з Оклахоми сказала суддям, що хотіла б бути вищою, на змаганні талантів вона заспівала You`ll Be In My Heart і заявила, що збирається займатися захистом прав дітей.

У якості виграшу Нельсон отримала 50 тисяч доларів на продовження навчання в університеті. Нельсон починала свою кар`єру в церковному хорі. Пізніше вона зіграла в таких мюзиклах як Bye Bye Birdie і Anything Goes.

Міс Америка 2007 Лорен Нельсон

Міс Техас Шила Філіпс

За матеріалами Newsru

Фото АР