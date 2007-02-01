Янукович вважає необ`єктивним звіт місії ПАРЄ по Україні

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає необ`єктивним звіт місії Парламентської Асамблеї Ради Європи за результатами візиту в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Херсоні.

«Я звик до розмови на мові фактів. Якщо є факти, про що говорити? Я готовий до розмови на будь-якому рівні. Мене завжди цікавлять лише конкретні дії», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня були обнародувані інформаційні зауваження співдоповідачів ПАРЄ за результатами візиту в Україну 9-12 жовтня 2006 року.

Зокрема, співдоповідачі ПАРЄ Ханне СЕВЕРИНСЕН і Ренате ВОЛЬВЕНД відзначають, що, окрім чесних виборів, в Україні не виконана жодна з обіцянок Майдану.

У інформаційних зауваженнях записано, що новий Кабінет міністрів переобтяжений кількістю чиновників, які персоніфікуються з корупційним відстоюванням бізнес-інтересів і маніпуляціями під час виборів напередодні Помаранчевої революції.

При цьому, співдоповідачі ПАРЄ зазначають, що нетранспарентні переговори щодо створення коаліції впродовж півроку, недостатність політичних “квітів” серед так званих коаліційних партнерів і “темний торг” при створенні “великої коаліції” привели до того, що люди не знають, “за кого насправді вони голосували”.

Співдоповідачі ПАРЄ також переконані, що Україна не зможе просуватися вперед у реформах без врегулювання конституційної кризи.