Міністри закордонних справ України і Китаю зустрілись у Мюнхені

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО обговорив з міністром закордонних справ КНР ЯН Цзєчи актуальні питання українсько-китайського співробітництва у сферах економіки та торгівлі, інвестицій та інфраструктурного будівництва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, зустріч відбулася у ході традиційної 46-ї Мюнхенської міжнародної конференції з політики безпеки.

Сторони наголосили на значному потенціалі співпраці України та Китаю в авіабудуванні, космічній сфері, військово-технічному співробітництві, аграрному секторі.

П.ПОРОШЕНКО відзначив, високий рівень двосторонніх відносин з Китаєм та висловив зацікавленість і готовність української сторони до активізації міждержавного політичного діалогу на вищому рівні, запросивши міністра закордонних справ Китаю здійснити офіційний візит до України найближчим часом. Запрошення було з вдячністю прийняте.

У свою чергу ЯН Цзєчи відзначив, що Китай приділяє велику увагу співробітництву з Україною, яка відіграє важливу роль у регіоні. Глава китайського зовнішньополітичного відомства запросив українську сторону взяти активну участь у роботі Всесвітньої виставки «Експо-2010» у м. Шанхай (Китай). Він також запросив П.ПОРОШЕНКА відвідати Китай з візитом під час проведення «Експо-2010».