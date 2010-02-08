Президентські вибори в Коста-Ріці виграла жінка (фото)

На президентських виборах у Коста-Ріці перемагає кандидат від лівої правлячої Партії національного звільнення Лаура ЧІНЧІЛЬЯ МІРАНДА.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія, передає РІА «Новости».

Після опрацювання 11,35 % протоколів Л.ЧІНЧІЛЬЯ набирає 48,66%.

Її найближчий суперник, 49-річний Отто ГЕВАРА від правої Партії визвольного руху, має 22,46%.

Голова лівоцентристської Партії цивільної дії, 55-річний Оттон СОЛІС, має підтримку більше 21% виборців.

Згідно з місцевим законодавством, на президентських виборах у Коста-Ріці кандидату на пост глави держави достатньо подолати позначку в 40% голосів, щоб домогтися обрання вже в першому турі.