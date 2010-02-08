Президентські вибори в Коста-Ріці виграла жінка (фото)
05:53, 08 лютого 2010Світ
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Кандидат від лівої правлячої партії
На президентських виборах у Коста-Ріці перемагає кандидат від лівої правлячої Партії національного звільнення Лаура ЧІНЧІЛЬЯ МІРАНДА.
Про це повідомляє Центральна виборча комісія, передає РІА «Новости».
Після опрацювання 11,35 % протоколів Л.ЧІНЧІЛЬЯ набирає 48,66%.
Її найближчий суперник, 49-річний Отто ГЕВАРА від правої Партії визвольного руху, має 22,46%.
Голова лівоцентристської Партії цивільної дії, 55-річний Оттон СОЛІС, має підтримку більше 21% виборців.
Згідно з місцевим законодавством, на президентських виборах у Коста-Ріці кандидату на пост глави держави достатньо подолати позначку в 40% голосів, щоб домогтися обрання вже в першому турі.
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