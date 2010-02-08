Вибух на електростанції в США: є жертви

Жертвами вибуху на електростанції в США стали, щонайменше, п`ять чоловік, ще 12 одержали травми.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на CNN, команди рятувальників із собаками шукають людей під завалами після вибуху на електростанції Kleen Energy у місті Міддлтаун в американському штаті Коннектикут.

Як заявив журналістам мер міста, точне число робітників, що знаходилися у момент вибуху в будівлі електростанції, невідоме, і тому число жертв ще може збільшитися.

"Як мені сказали власники проекту, на дільниці... можуть працювати від 100 до 200 чоловік", - сказав мер.

Проте заступник начальника місцевої пожежної охорони сказав, що мер навів дані по будніх днях, а у неділю, коли стався вибух, на підприємстві мали знаходитися не більш як 50-60 чоловік.

Проте, точних даних про число можливих жертв вибуху дотепер немає.

Як повідомлялося, 7 лютого на електростанції Kleen Energy прогримів сильний вибух. За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу при пробному запуску електрогенеруючої системи.