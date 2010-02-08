У Національній академії оборони розпочався щорічний Тиждень НАТО

8 лютого в Національній академії оборони України розпочався щорічний 10-й Міжнародний тиждень НАТО.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, цього року захід буде присвячений створенню нової стратегічної концепції Альянсу.

Головною метою Міжнародного тижня є ознайомлення українських військовослужбовців, науковців вищих військових навчальних закладів, представників громадських організацій із сучасними тенденціями, особливостями розвитку і трансформації Організації Північноатлантичного договору, результатами проведення миротворчих операцій, новими військовими ініціативами Альянсу.

Для участі у заході до Києва прибула велика група представників Альянсу на чолі з начальником Оборонного коледжу НАТО в Римі генерал-лейтенантом Бундесверу Вольф-Дітером ЛОЕЗЕРОМ. Також у роботі Міжнародного тижня беруть участь іноземні дипломати.

Як заявляють у Міноборони, проведення Міжнародних тижнів НАТО у Національній академії оборони (починаючи з 2001 року) дозволяє покращити якість підготовки українських офіцерів, які залучаються до виконання заходів міжнародного співробітництва, та сприяє становленню єдиних поглядів і підходів щодо формування регіональної і глобальної безпеки.