«Єдина Росія» і грузинська опозиція домовилися про співпрацю

Партія «Єдина Росія» і опозиційна партія «Рух за справедливу Грузію» підписали сьогодні в Москві угоду про співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Вищої ради «Єдиної Росії», спікер Держдуми РФ Борис ГРИЗЛОВ за підсумками підписання угоди повідомив, що у «Єдиної Росії» на сьогодні інших контактів з опозиційними партіями немає.

«Якщо інші партії побажають, то, можливо, ми впродовж року і з ними зможемо вийти на якісь відносини. Головне, щоб це були здорові сили Грузії і щоб вони представляли достатньо серйозну частину електорату, користувалися масовою підтримкою виборців», - сказав він.

Б.ГРИЗЛОВ підкреслив, що головне, що створено канал відносин вже на офіційному партійному рівні між Грузією і Росією.

Підписана угода передбачає початок партійної взаємодії, зокрема, взаємні консультації, обмін інформацією, обмін досвідом партбудівництва.

У свою чергу, лідер партії «Рух за справедливу Грузію» Зураб НОГАЇДЕЛІ заявив, що підписана угода закладає фундамент для розвитку відносин Росії і Грузії.

«Ми свідомі того, що російсько-грузинські відносини сьогодні перебувають на дуже низькому рівні. Тому підписана сьогодні угода між нашими партіями - це дуже важливий історичний документ, який закладає фундамент завтрашнього дня, коли російсько-грузинські відносини почнуть поступово поліпшуватися, коли ворожнеча зміниться дружбою і партнерськими відносинами», - сказав він.

Як відомо, З.НОГАЇДЕЛІ з лютого 2005 року по листопад 2007 обіймав посаду прем`єр-міністра Грузії. Пізніше пішов в опозицію до Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ.