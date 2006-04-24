Ще одна авіакатастрофа - Ан-32 в Афганістані

Внаслідок катастрофи транспортного літака Ан-32 на півдні Афганістану загинули двоє членів екіпажу, які були громадянами України. Про це повідомило американське джерело на умовах анонімності, повідомляє Associated Press.

Також дві афганські жінки, чиї будинки були зруйновані внаслідок авіакатастрофи, повідомили про загибель двох своїх дочок під час падіння літака.

Винуватцем катастрофи, вочевидь, був водій вантажівки, яка у момент приземлення літака раптово виїхала на злітно-посадкову смугу. Пілот спробував уникнути зіткнення і підняти літак, але не зумів завершити маневр і впав на житлові будинки кочівників поблизу аеродрому міста Лашкардах. На борту літака було 16 осіб, 13 з них, зокрема декілька американців, зазнали поранень.

Літак був узятий в лізинг держдепартаментом США, на його борту перебували співробітники Міжнародного агентства з контролю над обігом наркотиків.