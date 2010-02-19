Румунія інформувала сусідів про плани розміщення ПРО США
Заява МЗС країни
Румунія поінформувала своїх сусідів про рішення розмістити на території країни ракети-перехоплювачі, які будуть елементами нової системи протиракетної оборони США, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Франс Пресс.
"Офіційні особи сусідніх країн поінформовані, їм надано інформацію щодо цього проекту", - зазначається в заяві румунського МЗС.
У заяві наголошується, що глава румунського зовнішньополітичного відомства Теодор Баконські обговорив це питання по телефону з своїм молдавським колегою Юрієм Лянке.
Також до відома про плани Бухареста поставлені органи влади Угорщини та посли Сербії, України й Болгарії.
Бухарест вважає, що переговори про участь країни в новій системі ПРО США потребуватиме близько 1,5 року.
Президент Румунії Траян Басеску 4 лютого оголосив про згоду розмістити на території країни ракети-перехоплювачі, передбачені новою системою ПРО США. Вашингтон підтвердив плани розміщення ракет в Румунії, уточнивши, що вони спрямовані проти можливої загрози з боку Ірану.