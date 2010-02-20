Аварія автобуса у Псковській області РФ: постраждали 10 українців

Внаслідок аварії автобуса у Псковській області Росії постраждало 10 громадян України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, на гарячу лінію МЗС України близько 3-ї години ночі 20 лютого надійшов сигнал про аварію пасажирського рейсового автобусу, який слідував за маршрутом Таллінн – Київ, що сталася 19 лютого о 22.45 на 522-му кілометрі траси Санкт-Петербург – Київ – Одеса на території Псковської області Росії.

Автобус «Неоплан» належить українському автоперевізнику «Українські лінії». Внаслідок аварії постраждало 14 осіб, в тому числі 10 громадян України і 4 громадянина Естонії.

За дорученням міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА Генеральним консульством України в Санкт-Петербурзі було встановлено контакт із керівництвом Центральної районної лікарні м.Невель, куди були доставлені постраждалі і де їм було надано першочергову медичну допомогу. Департаментом консульської служби МЗС України підтримується постійний контакт з родичами постраждалих громадян.

Серед постраждалих громадян України двоє мають тяжкі травми і залишаться у лікарні.

За останньою інформацію від чергового лікаря медичного закладу, загрози їх життю наразі немає. Інших постраждалих буде виписано з лікарні і відправлено до України спеціальним автобусом, який надав український автоперевізник.

Питання забезпечення ефективного лікування постраждалих і їх транспортування в Україну перебуває на контролі Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі та Департаменту консульської служби МЗС України.