Порошенко їде до Оману та Катару

21-22 лютого міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО на чолі делегації, в яку входять представники МЗС, українського парламенту та ділових кіл, відвідає з робочим візитом Султанат Оман та Державу Катар.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, візит запланований та спрямований на реалізацію одного з пріоритетних завдань діяльності МЗС на 2010 рік: “Сприяння реалізації економічних інтересів держави, економізація зовнішньої політики, створення умов для залучення інвестицій в Україну”.

Метою візиту є подальший динамічний розвиток політичного діалогу на найвищому рівні, розширення торговельно-економічної, науково-технічної та гуманітарної співпраці, договірно-правової бази у двосторонніх відносинах, зокрема у сфері лібералізації візового режиму.

Програмою візиту міністра до країн Перської затоки передбачені його зустрічі з вищим керівництвом Оману та Катару.

Глава українського МЗС також проведе зустріч з представниками місцевих ділових кіл, що, як очікується, сприятиме залученню капіталу обох країн до реалізації перспективних економічних та інвестиційних проектів в Україні, зокрема, у контексті підготовки до проведення Євро-2012, а також консолідації зусиль, спрямованих на диверсифікацію джерел енергопостачання в Україну.

Султанат Оман та Держава Катар – впливові держави регіону Перської затоки, які володіють потужними стратегічними запасами нафти та газу, значним інвестиційним потенціалом як у державному, так і приватному секторі. З огляду на їх географічне розташування, поглиблення співробітництва з двома країнами є для України наразі пріоритетним через важливість володіння ними ключовими вузлами морських та авіатранспортних коридорів.

Окрему увагу буде приділено питанням взаємодії у протидії піратству. З боку офіційних чильників Султанату Оману було неодноразово заявлено про наміри координувати спільні дії в реалізації заходів з протидії піратству в районі Африканського Рогу, що було яскраво продемонстровано країною під час завершальної стадії звільнення з піратського полону та повернення на Батьківщину українських громадян - членів екіпажу судна „Аріана”.