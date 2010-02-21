Папа Римський закликав до боротьби з диявольськими спокусами

Папа Римський БЕНЕДИКТ ХVI закликав до смирення, покаяння і боротьби з "диявольськими спокусами" в період Великого посту.

Як передає ІТАР-ТАРС, виступаючи 21 лютого на площі Святого Петра в Римі з традиційною недільною проповіддю "Ангелус", понтифік провів паралель між спокусами Христа і нинішніми спокусами владою, прагненням до матеріальних благ і власної насолоди, процитувавши уривки Євангелія від Луки.

Сам глава Римсько-католицької церкви разом зі своїм оточенням починає сьогодні тиждень вдосконалення. Протягом всіх наступних днів Папа буде заглиблений у молитви, скасовано всі зустрічі та аудієнції, включаючи традиційну загальну аудієнцію в середу.

Цього року день Великодня співпадає за католицьким і православним календарем і припадає на 4 квітня.