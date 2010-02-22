Потяг «Євростар» застряг на півдні Англії
09:33, 22 лютого 2010Світ
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Понад 700 пасажирів евакуювали
Понад 700 пасажирів потягу «Євростар», що курсує між Парижем і Лондоном, евакуйовано після того, як потяг застряг на півдні Англії.
Як повідомляє радіо «Свобода», причина того, що сталося, - технічні проблеми. Пасажирів вивозили з місця аварії іншим потягом.
Це вже не перший інцидент з потягами «Євростар». Перед Різдвом потяги перестали ходити, коли через технічний збій, спричинений різким похолоданням, під Ла-Маншем застрягли п`ять потягів. Тоді з тунелю було евакуйовано понад 2 тисячі осіб.
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