Потяг «Євростар» застряг на півдні Англії

Понад 700 пасажирів потягу «Євростар», що курсує між Парижем і Лондоном, евакуйовано після того, як потяг застряг на півдні Англії.

Як повідомляє радіо «Свобода», причина того, що сталося, - технічні проблеми. Пасажирів вивозили з місця аварії іншим потягом.

Це вже не перший інцидент з потягами «Євростар». Перед Різдвом потяги перестали ходити, коли через технічний збій, спричинений різким похолоданням, під Ла-Маншем застрягли п`ять потягів. Тоді з тунелю було евакуйовано понад 2 тисячі осіб.