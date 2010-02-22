Авіакомпанія Люфтганза сьогодні відмінила близько 800 рейсів через страйк пілотів. Про це повідомляє "Эхо Москвы". Як очікується, протягом дня буде скасовано ще якась кількість авіарейсів. Страйк, який обіцяє бути найбільшим в історії Люфтганзи, проводять профспілки, вимагаючи гарантій працевлаштування і розповсюдження положень німецького трудового законодавства на іноземних пілотів. Збиток від страйку оцінюється авіакомпанією приблизно в 100 мільйонів євро. Дії пілотів здатні паралізувати в ці дні внутрішні і міжнародні авіалінії, порушити плани тисяч пасажирів.