Люфтганза сьогодні відмінила близько 800 рейсів
10:42, 22 лютого 2010Світ
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Через страйк пілотів
Авіакомпанія Люфтганза сьогодні відмінила близько 800 рейсів через страйк пілотів. Про це повідомляє "Эхо Москвы". Як очікується, протягом дня буде скасовано ще якась кількість авіарейсів. Страйк, який обіцяє бути найбільшим в історії Люфтганзи, проводять профспілки, вимагаючи гарантій працевлаштування і розповсюдження положень німецького трудового законодавства на іноземних пілотів. Збиток від страйку оцінюється авіакомпанією приблизно в 100 мільйонів євро. Дії пілотів здатні паралізувати в ці дні внутрішні і міжнародні авіалінії, порушити плани тисяч пасажирів.
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