На Гаїті - новий землетрус

Землетрус магнітудою 4,7 стався сьогодні біля узбережжя Гаїті, яке потерпіло від двох руйнівних землетрусів понад місяць тому.

Як передає РІА “Новости” з посиланням на Геологічну службу США, епіцентр підземних поштовхів було зафіксовано на глибині 10 кілометрів на відстані 35 кілометрах на захід від столиці країни - міста Порт-о-Пренс.

Повідомлень про нові жертви і руйнування поки не надходило.

Як повідомлялося, в результаті руйнівного землетрусу 12 січня у країні загинули, за різними даними, від 170 тис. до 230 тис. осіб. Близько 1,5 млн. чоловік проживають в наметових таборах, зруйновано понад 250 тис. будинків.