На інавгурацію від Грузії приїде голова парламенту
19:55, 22 лютого 2010Світ
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Рішення президента
В інавгурації нового Президента України візьмуть участь голова парламенту Грузії Давід БАКРАДЗЕ і віце-спікер Михаїл МАЧАВАРІАНІ.
Про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Грузія-Онлайн».
Як заявив на сьогоднішньому засіданні бюро парламенту Грузії спікер, їх візит до України буде передумовою того, що дружба і співпраця між двома країнами продовжуватиметься і в майбутньому.
Після засідання бюро М.МАЧАВАРІАНІ пояснив журналістам, що запрошення на інавгурацію одержала країна, і президент після консультацій вирішив, що в церемонії від Грузії візьме участь спікер парламенту Давід БАКРАДЗЕ.
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