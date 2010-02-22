На інавгурацію від Грузії приїде голова парламенту

В інавгурації нового Президента України візьмуть участь голова парламенту Грузії Давід БАКРАДЗЕ і віце-спікер Михаїл МАЧАВАРІАНІ.

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Грузія-Онлайн».

Як заявив на сьогоднішньому засіданні бюро парламенту Грузії спікер, їх візит до України буде передумовою того, що дружба і співпраця між двома країнами продовжуватиметься і в майбутньому.

Після засідання бюро М.МАЧАВАРІАНІ пояснив журналістам, що запрошення на інавгурацію одержала країна, і президент після консультацій вирішив, що в церемонії від Грузії візьме участь спікер парламенту Давід БАКРАДЗЕ.