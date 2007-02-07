В Іраку зникли 360 тонн доларів

За даними конгресмена-демократа, який розслідує витрати в Іраку, адміністрація Буша переступила поріг в 5 млрд доларів в 2004 році ще за шість тижнів до передачі контролю в руки іракського уряду.

Видавалися величезні суми, інколи мішки з доларами розвантажували прямо з вантажівок, пише Financial Times.

На слуханнях, що відбулися у головному комітеті палати представників з нагляду США, демократи зажадали пояснень від Пола Бремера, який очолював тимчасовий уряд Іраку, – перший після окупації – і контролював витрати на відновлення країни. На ці цілі було виділено 12 млрд доларів готівкою.

З`явившися перед конгресом вперше після повернення з Іраку, Бремер визнав, що за 13 місяців його перебування на посаді були допущені деякі помилки. Проте він підкреслив, що Ірак в травні 2003 року знаходився у "стані відчаю" і тимчасовий уряд не міг чекати становлення "нової фінансової системи" для відтворення поваленого іракського уряду і різних міністерств.

Ці гроші надійшли з іракських фондів, які перед вторгненням зберігалися у Федеральному резервному банку в Нью-Йорку. До них входили кошти, отримані завдяки програмі ООН "Нафта в обмін на продовольство", а також вилучені іракські активи.

"Я визнаю, що припускався помилок. Озираючися назад, я вирішив би низку питань по-іншому. Але в цілому ми добилися великого успіху в умовах, важче за які уявити складно", – заявив Бремер комітету.

Проте слова Бремера не заспокоїли Генрі Уоксмана, голову комітету з нагляду, і інших конгресменів, що критикували його за те, що недоліки звітності спричинили занепокоєння, чи не "потрапили врешті-решт гроші, доставлені в "зелену зону", до рук ворога".

Уоксман піддав Бремера критиці за те, яким чином представники США розтратили в Іраку з березня 2003 по червень 2004 року 20 млрд доларів (15,5 млрд євро або 10,2 млрд фунтів), включаючи 12 млрд готівкою.

Як повідомив Уоксман, за ці 13 місяців уряд США переправив до Іраку 360 тонн готівки. "Хто при повному розумі може відправити 360 тонн грошей до зони бойових дій? Але саме це і було зроблено".

У записці, опублікованій Уоксманом, наводяться слова одного із співробітників тимчасового уряду, який розповідає про 100-доларові купюри, що заповнили все навкруги.

"Один із підрядників отримав плату в 2 млн. доларів, і це була сумка, де лежали загорнуті в целофан пачки валюти". В деяких випадках гроші зберігалися без будь-якої охорони в мішках в іракських міністерствах.

Занепокоєння з приводу недоліку прозорості у витрачанні іракських фондів ще більше посилилося після повідомлення Стюарта Боуена, генерального інспектора з реконструкції Іраку, яке було зроблено в січні 2005 року. Він заявив, що тимчасовий уряд не здійснив необхідного контролю за фондами на суму більш ніж 8,8 млрд доларів, призначеними для фінансування різних іракських міністерств.

Багато хто з тих, хто критикує дії адміністрації Буша в ході війни, указує саме на період, коли тимчасовий уряд очолював Бремер. За їхніми словами, його перші помилки – від політики дебаасифікації, яку він почав запроваджувати, і до розпуску іракських збройних сил – створили передумови для нинішнього безладу в Іраку.

Уоксман також натякнув, що може викликати для розгляду Тіма Керні, нового представника Держдепартаменту, відповідального за координацію відновлення Іраку.

За словами Уоксмана, Керні був запрошений на слухання, проте Держдепартамент заборонив йому надавати свідчення, попри те, що сам він висловив готовність.

Inopressa