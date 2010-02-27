Куніцин на зустрічі із Зурабовим порушив питання боргів ЧФ

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Російської Федерації в Україні Михайлом ЗУРАБОВИМ порушив питання боргів Чорноморського флоту РФ перед Севастополем і скорочень на флоті.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Севастопольської міської державної адміністрації.

За інформацією прес-служби, С.КУНІЦИН і М.ЗУРАБОВ торкнулися «низки тем, що стосуються проблем боргів Чорноморського флоту РФ перед Пенсійним фондом України і масових скорочень вільнонайманих працівників на підприємствах і структурах флоту».

Співрозмовники домовилися, що перелічені теми «найближчим часом буде розглянуто на офіційному рівні», відзначили в прес-службі.

«Михайло ЗУРАБОВ висловив готовність сприяти у розв‘язанні всіх проблемних питань, пов`язаних з перебуванням і функціонуванням ЧФ РФ на території Севастополя», повідомляє міськадміністрація.

Довідка УНІАН. За даними Головного управління Пенсійного фонду України в місті Севастополі, борг підприємства «Будівельне управління Чорноморського флоту Міністерства оборони РФ» Пенсійному фонду станом на 20 лютого цього року становить близько 10,5 млн. грн. При цьому загальна пенсійна недоїмка по місту становить більш як 17 млн. грн.