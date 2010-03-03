НАТО проведе навчання над Прибалтикою

НАТО проведе в березні 2010 р. патрульні навчання в небі над Прибалтикою. Як повідомив офіційний представник штабу Військово-повітряних сил (ВПС) НАТО у німецькому м. Рамштайні, тренувальна місія пройде 17-20 березня ц.р. в повітряному просторі Латвії, Литви й Естонії, передає РосБізнесКонсалтинг.

За словами підполковника Томаса Діллшнайдера з штабу ВПС НАТО, у навчальних польотах над країнами Балтії візьмуть участь французькі літаки Mirage 2000, винищувачі F-16 польських ВПС і авіазаправники США.