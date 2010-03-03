Янукович і Лукашенко домовилися зустрітися

Президенти України і Білорусі Віктор ЯНУКОВИЧ і Олександр ЛУКАШЕНКО домовилися зустрітися найближчим часом для обговорення всього комплексу питань двосторонньої співпраці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента Білорусі за підсумками телефонної розмови глав держав.

«Глави держав домовилися про проведення найближчим часом зустрічі для обговорення всього комплексу питань двосторонньої співпраці. О.ЛУКАШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧ також домовилися про те, що адміністрації президентів спільно із зацікавленими особами вироблять конкретний порядок денний майбутньої зустрічі», - сказано в повідомленні.

За інформацією прес-служби, глава української держави подякував білоруському лідеру за підтримку, а також висловив особливу вдячність за участь О.ЛУКАШЕНКА в урочистих заходах з нагоди інавгурації, що проходили в Києві 25 лютого.

Також президенти обговорили питання підготовки до святкування 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Білоруський Президент підтримав ініціативу свого колеги провести паради Перемоги в містах-героях.

В.ЯНУКОВИЧ проінформував главу білоруської держави про підсумки візиту до Брюсселя, про зустрічі, що проходили там з керівництвом Європейського Союзу, а також майбутній візит у Російську Федерацію 5 березня.