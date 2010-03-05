У Кремлі розпочалися українсько-російські переговори під головуванням президентів України та РФ Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Москві, у переговорах з української сторони беруть участь глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН, міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО, Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Костянтин ГРИЩЕНКО, заступники глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН, Юрій ЛАДНИЙ Андрій ГОНЧАРУК, в.о. голови СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, народні депутати України Юрій БОЙКО, Віктор СЛАУТА, Володимир КОЗАК, академік Національної Академії наук України Володимир СЕМИНОЖЕНКО.

З російської сторони у переговорах беруть участь: керівник Адміністрації Президента РФ Сергій НАРИШКІН, глава МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ, секретар Ради безпеки РФ Микола ПАТРУШЕВ, перший заступник голови уряду РФ Ігор ШУВАЛОВ, заступник керівник Адміністрації Президента РФ Олексій ГРОМОВ, помічник Президента РФ Сергій ПРИХОДЬКО, радник Президента РФ Віктор ЧЕРНОМИРДІН, прес-секретар Президента Росії Наталія ТІМАКОВА, Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ, міністр транспорту РФ Ігор ЛЕВІТІН, міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО.