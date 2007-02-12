Зоопарк у Буенос-Айресі вперше показав трьох білих тигренят (фото)

Відвідувачам зоопарку в Буенос-Айресі вперше дозволили подивитися на дитинчат рідкісного білого тигра, повідомляє «Твій день».

Мати - біла бенгальська тигриця на ім’я Беті - народила трьох дитинчат ще 23 грудня минулого року, але, побоюючись за самопочуття малюків, керівництво зоопарку в столиці Аргентини вважало за краще не показувати блакитнооких тигренят відвідувачам до останнього часу.

Прес-секретар зоопарку Ганна Марія Пірра заявила, що тигри «абсолютно здорові», просто перший час керівництво зоопарку вирішило уникнути стресів, пов`язаних з підвищеною увагою публіки до новонароджених малюків.

Дитинчата, що народилися: дві дівчинки-тигри і один самець – величезний успіх для захисників вимираючих білих бенгальских тигрів, які є різновидом звичайних рудих.

- У світі залишилося всього 250 (навіть не 300!) подібних тварин, - повідомив головний ветеринар зоопарку Мігель Ріволта. – Кожне нове народження тигренят в Буенос-Айресі - величезний внесок у збереження цього виду.