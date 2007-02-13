Бригади готували замах на Берлусконі
08:10, 13 лютого 2007Світ
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Поліція Італії провела масштабну операцію
|Сільвіо БЕРЛУСКОНІ
За даними агентства АНСА, вони збиралися висадити у повітря його будинок у Мілані.
Поліція Італії провела у північних районах країни масштабну операцію проти місцевих екстремістських організацій.
Як повідомив журналістам префект поліції Карло Де СТЕФАНО (Carlo De Stefano), в акції взяли участь понад 500 агентів спецслужб, підрозділи саперів, були задіяні й вертольоти. За словами префекта, уже заарештовано 15 бойовиків екстремістських організацій, підозрюваних у терористичній діяльності.
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