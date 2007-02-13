Бригади готували замах на Берлусконі

Сільвіо БЕРЛУСКОНІ

Екстремістські організації марксистсько-ленінського спрямування, так звані "нові червоні бригади", проти яких італійська поліція провела масштабну операцію на півночі країни, готували замах на колишнього прем`єр-міністра Сільвіо БЕРЛУСКОНІ.

За даними агентства АНСА, вони збиралися висадити у повітря його будинок у Мілані.

Поліція Італії провела у північних районах країни масштабну операцію проти місцевих екстремістських організацій.

Як повідомив журналістам префект поліції Карло Де СТЕФАНО (Carlo De Stefano), в акції взяли участь понад 500 агентів спецслужб, підрозділи саперів, були задіяні й вертольоти. За словами префекта, уже заарештовано 15 бойовиків екстремістських організацій, підозрюваних у терористичній діяльності.