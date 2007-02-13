Москва вже у наступному році обійде Лукашенка

Семен ВАЙНШТОК

Російська нафтотранспортна монополія ВАТ "Транснафта" готова побудувати трубопровід в обхід Білорусі до середини 2008 року, заявив президент компанії Семен ВАЙНШТОК сьогодні на прес-конференції, передає Reuters.

Відповідаючи на питання, чи може нафтопровід "Унеча-Приморськ" бути побудований за 18 місяців, С.ВАЙНШТОК сказав, що "18 місяців - занадто великий термін".

"Терміни будівництва нафтопроводу "Унеча-Приморськ" будуть дуже короткими навіть за стандартами Транснафти", - заявив керівник держкомпанії.

Планується, що потужність Балтійської трубопровідної системи (БТС) і експортного терміналу в Приморську буде збільшено як мінімум на 50 млн. тонн - з 74 млн. тонн в даний час.

Мінпроменерго РФ вже направило зацікавленим відомствам проект розпорядження уряду щодо будівництва трубопровідної системи "БТС-II".

У 2001 році Транснафта ударними темпами побудувала нитку нафтопроводу "Суходольна-Родіонівська" в обхід України, спрямувавши нафту в напрямку Новоросійська територією РФ.

Як повідомлялося, на початку року Білорусь, незадоволена зростанням цін на енергоносії з РФ, припинила транзит російської нафти до Європи. Після того як сторони заявили про компроміс, Президент Росії на початку лютого доручив підготувати будівництво нового нафтопроводу в обхід Білорусі та розширення потужності Балтійської трубопровідної системи.