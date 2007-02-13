Баррозу звинувачує країни ЄС у голослівності

Президент Єврокомісії Жозе Баррозу закликає лідерів країн-членів ЄС знайти компроміс щодо Конституційної угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі на сесії Європарламенту з нагоди інаугурації нового Президента парламенту Ханса-Герта ПОТТЕРІНГА.

“Сьогодні я хочу повторити мій заклик до країн-членів знайти вирішення питання щодо Конституційної угоди. Я знаю, що після відмови від ратифікації угоди у двох країнах-членах, неможливо говорити про той самий текст. Однак, з іншого боку, всі уряди підписали угоду”, - сказав Президент Єврокомісії.

Він зазначив, що на його переконання, це має подвійний висновок. З одного боку, зазначив Ж.БАРРОЗУ, країни-члени фактично визнали, що ЄС потрібен для вирішення спільних проблем та спільних викликів, які і досі не вирішені. З іншого боку, на переконання Президента Єврокомісії, країни-члени після підписання Конституційної угоди мають розуміти свою відповідальність перед іншими учасниками ЄС та європейськими громадянами.

“З точки зору їхньої позиції щодо Європи, деякі політики нагадують мені Джеймса Мілла (британського мислителя кінця XVIII – початку XIX століття – УНІАН). Одного разу його син, Джон Стюарт Мілл сказав, що його батько любив людство в цілому, однак ненавидів кожну людину окремо. Ми також бачимо багато таких, хто заявляє про любов до Європи в цілому, однак виступає проти спільних рішень щодо окремих ініціатив, таких як енергетичних, ініціатив щодо боротьби зі зміною клімату, щодо імміграції і, звичайно, щодо інституційних змін”, - заявив Президент Єврокомісії.

Він висловив переконання у тому, що ЄС не потребує заяв про наміри, а потребує виконання взятих раніше на себе зобов’язань всіма членами союзу.

Ж.БАРРОЗУ також висловив сподівання у тому, що енергія та відданість канцлера головуючої зараз в ЄС Німеччини Ангели МЕРКЕЛЬ допоможе знайти консенсус у питанні ратифікації Конституційної угоди.

Як повідомляв УНІАН, після відмови громадян Франції та Нідерландів в 2005 році підтримати проект Конституції ЄС, переговори щодо Конституційної угоди були заморожені. Водночас, європейські політики продовжують наполягати на тому, що без інституційних змін, які, в тому числі, передбачені Конституцією, ЄС не може розвиватися далі, як і не може розширюватися. Німеччина, яка головує в ЄС з 1 січня 2007 року, взяла на себе зобов’язання провести консультації з усіма країнами-членами і до червня 2007 року підготувати план дій щодо подальшої ратифікації Європейської Конституції для затвердження на Раді ЄС (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС).