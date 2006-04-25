Українсько-німецький словник військової термінології

Сьогодні до Австрійської Республіки відбула українська делегація на чолі з начальником Військового інституту Київського Національного університету (ВІКНУ) імені Тараса Шевченка полковником Віктором БАЛАБІНИМ.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони України, у ході візиту представники ВІКНУ імені Тараса Шевченка відвідають лінгвістичний інститут при Державній Академії оборони Австрійської Республіки для обговорення подальших напрямків співробітництва між двома вищими навчальними закладами з питань лінгвістичного забезпечення діяльності Збройних Сил України. Зокрема, сторони обговорять умови укладання та видання першого українсько-німецького словника військової термінології, реалії та стандартизацію лексики в умовах наближення України до НАТО.

За попередніми домовленостями, видання українсько-німецького словника військової термінології очікується наприкінці 2006 року.