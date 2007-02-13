У московському аеропорту Внуково розбився літак (доповнена)

Bombardier Challenger 850. Фото з сайту airliners.net

Причиною падіння літака у Внуковому став спалах в районі двигуна. Як повідомили РБК у прес-службі Міністерства транспорту, при зльоті літака марки Challenger, що виконував рейс Москва-Берлін, стався спалах в ділянці двигуна. Пілот зробив спробу приземлитися, проте йому це не вдалося, і літак з малої висоти впав на злітну смугу, розповіли в Мінтрансі. У міністерстві повідомили, що пожежа на місці падіння літака згашена, там працюють дві бригади рятувальників. На борту літака перебували чотири члени екіпажа, двоє з них одержали поранення. Інцидент стався на третьому терміналі Внукового.

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