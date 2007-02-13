Ющенко взяв з собою до Туркменистану Чупруна і Чалого

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із робочим візитом до Туркменистану.

Як повідомляє прес-служба Президента, 14 лютого у Ашгабаті глава Української держави візьме участь у церемонії інавгурації Президента цієї країни.

Також заплановано, що в цей день В.ЮЩЕНКО проведе зустріч із новообраним Президентом Туркменистану.

У складі офіційної делегації – перший заступник міністра палива та енергетики Вадим ЧУПРУН, заступник глави Секретаріату Олександр ЧАЛИЙ.