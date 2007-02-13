Ющенко взяв з собою до Туркменистану Чупруна і Чалого
17:36, 13 лютого 2007Світ
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Президент відбув до Ашгабату
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із робочим візитом до Туркменистану.
Як повідомляє прес-служба Президента, 14 лютого у Ашгабаті глава Української держави візьме участь у церемонії інавгурації Президента цієї країни.
Також заплановано, що в цей день В.ЮЩЕНКО проведе зустріч із новообраним Президентом Туркменистану.
У складі офіційної делегації – перший заступник міністра палива та енергетики Вадим ЧУПРУН, заступник глави Секретаріату Олександр ЧАЛИЙ.
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