На Нобелівську премію миру вже заявлено 167 кандидатів

На здобуття Нобелівської премії миру цього року, за попередніми даними, заявлено 167 кандидатів. Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на норвезьке інформагентство НТБ, торік на здобуття Нобелівської премії миру було висунуто 191 кандидата, зокрема 23 організації.

За словами секретаря Нобелівського комітету Гейра ЛУНДЕСТАДА, остаточний список нинішніх кандидатів буде готовий до 22 лютого.

Він також зазначив, що, за традицією, комітет із присудження премії ніколи не повідомляє імена кандидатів. Але, зазвичай, щороку інформація про деяких із них просочується в пресу від тих, хто має право висувати кандидатів: членів норвезького парламенту, попередніх лауреатів премії та академіків.

Так, зокрема, двоє норвезьких політиків висунули на здобуття Нобелівської премії миру кандидатуру колишнього віце-президента США Альберта ГОРА за діяльність, спрямовану на боротьбу із глобальною зміною клімату.

Також серед інших кандидатів називають спецпредставника ООН по Косово Марті АХТІСААРІ, лідера уйгурської меншини в Китаї і громадську активістку Ребійю КАДЕЄР, а також російську правозахисницю, члена адвокатської палати Чечні Лідію ЮСУПОВУ.