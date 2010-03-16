Москва була б рада в Києві підписати договір про СНО між РФ і США

Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявляє, що російська сторона була б рада в Києві підписати новий договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО) між Росією і США.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це С.ЛАВРОВ сказав на спільній з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ прес-конференції в Москві.

«Ми були б раді підписати договір із СНО між РФ і США в Києві», - сказав С.ЛАВРОВ.

Він наголосив, що Росія цінує позицію, яку зайняла Україна разом з Білоруссю і Казахстаном після розпаду Радянського Союзу щодо відмови від ядерної зброї. Міністр закордонних справ РФ упевнений, що це рішення керівництва цих країн було високо оцінене світовою спільнотою, коли три нові незалежні держави приєдналися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї як неядерні держави і одержали відповідні гарантії безпеки.

Водночас С.ЛАВРОВ зазначив, що остаточне рішення про місце підписання договору з СНО прийматимуть президенти РФ і США, виходячи з можливості зіставити їхні графіки, відповідний час і місце для церемонії.

У свою чергу, К.ГРИЩЕНКО зазначив, що Україна зіграла принципово важливу роль в досягненні прогресу скорочень ядерного потенціалу в світі.

За його словами, Україна зацікавлена в тому, щоб привернути увагу до цього досвіду і спонукати ті країни, які стають сьогодні предметом дискусії в Раді безпеки ООН та інших міжнародних конференціях, подивитися на реальний баланс своїх інтересів і подумати над тим, як рішення, пов`язані з дотриманням принципів нерозповсюдження, відповідатимуть їх інтересам.

«Ми вважаємо, що сам факт підписання (договору з СНО) в Києві міг би бути важливим сигналом для тих країн, які ще перебувають на роздоріжжі, і сприяв би такий акт зміцненню режиму нерозповсюдження», - наголосив К.ГРИЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував Росії підписати новий російсько-американський договір про стратегічні наступальні озброєння в Києві. Про це повідомляє російська газета «Коммерсантъ» від 16 березня 2010 року.

Як повідомляє видання, посилаючись на МЗС РФ, Київ включився в боротьбу за право стати місцем підписання нового договору з СНО і тим самим прийняти у себе історичний російсько-американський саміт з ядерного роззброєння.

Термін Договору СНО-1, що діяв з 1994 року, закінчився 5 грудня 2009 року.

Влітку 2009 року президенти США і Росії підписали рамкову угоду про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, що підтвердило наміри двох країн укласти новий договір.

Сьогодні, 16 березня, С.ЛАВРОВ заявив, що новий договір з СНО може бути підготовлено до кінця березня – квітня.