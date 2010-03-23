Трубоукладник для "Північного потоку" вирушив до Балтійського моря

Судно-трубоукладач за проектом Nord Stream ("Північний потік") вирушило в Балтійське море, де незабаром має початися будівництво російсько-німецького газопроводу. Про це оператор проекту Nord Stream AG повідомив у прес-релізі.

Трубоукладач Castoro 6 належить італійській компанії Saipem, яка, зокрема, займалася прокладкою труб через дно Чорного моря в рамках проекту "Блакитний потік".

Роботи з укладання труб почнуться у винятковій економічній зоні Швеції, приблизно за 60 км від узбережжя шведського о.Готланд. Під час прокладання труб будуть задіяні ще два судна - Castoro 10 біля берегів Німеччини і Solitaire у Фінській затоці.

16 березня, нагадує РосБізнесКонсалтинг, консорціум Nord Stream оголосив про залучення 3,9 млрд євро у акціонерів проекту і міжнародного консорціуму банків. Це дасть змогу розпочати прокладання першої лінії газопроводу за графіком, у квітні ц.р.

Планується, що будівництво першої лінії трубопроводу "Північний потік" буде завершене в 2011 р. і того ж року почнеться паралельне будівництво другої лінії, завершення якого намічене на 2012 р. Nord Stream цього року планує повторно вийти на фінансові ринки для залучення фінансування другої фази будівництва проекту.

"Північний потік" - новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газогін пройде через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район м. Виборг) до узбережжя Німеччини (район м. Грайфсвальд). Довжина газопроводу близько 1,2 тис. км. Введення в експлуатацію першої нитки "Північного потоку" продуктивністю 27,5 млрд куб. м газу в рік намічене на 2011 р.