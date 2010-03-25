Чи може Україна залишатися поза НАТО?

В сучасних геополітичних умовах нейтралітет чи позаблоковий статус не гарантують належного рівня безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час засідання круглого столу “”, який відбувся в Києві.

На думку президента Атлантичної ради Вадима ГРЕЧАНІНОВА, нейтралітет України оголосити можна, але забезпечити сьогодні – неможливо.

“І це влада повинна тверезо розуміти. Необхідно довести владі, що це неможливо”, - наголосив він.

“Вважаю, що ми повинні обирати багатовекторний зовнішньополітичний курс із постійним посиленням провідного – західного, європейського вектора, кінцевою метою реалізації якого є вступ в НАТО і Європейський Союз”, - заявив В.ГРЕЧАНІНОВ.

Торкаючись воєнно-стратегічних наслідків набуття і забезпечення нейтрального міжнародно-правового статусу держави, експерт навів приклади країн Східної Європи, які після вступу в НАТО отримали можливість у декілька разів провести скорочення чисельності своїх збройних сил.

“У збройних силах держав Балтії взагалі немає військової авіації. Не потрібна авіація. Але є аеродроми, де може другий ешелон сісти (йдеться про авіацію союзників по блоку НАТО – УНІАН), а там вже до Москви – 5 хвилин...” – зауважив В.ГРЕЧАНІНОВ і додав, що керівники України, заявляючи про позаблоковість і нейтральність, повинні зважати на це.

Говорячи про чисельність Збройних сил України, яка на сьогодні сягає близько 200 тис., експерт зазначив, що є дискусійним питання, чи є така чисельність адекватною для забезпечення захисту національних інтересів і оборони держави, яка має протяжність кордонів понад 7 тис. км, за умови її нейтрального чи позаблокового статусу.

У свою чергу, колишній командувач Військово-морських сил України Володимир БЕЗКОРОВАЙНИЙ висловив переконання, що Україна сьогодні є неспроможною самостійно себе захистити за умови сучасної війни. “Європа складається із великої кількості великих самодостатніх держав. Але формат, розміри країни не завжди дозволяють забезпечити глибину оборони, яка необхідна для надійного захисту держави. Тому цивілізовані країни Європи об’єдналися. Це дешево і надійно”, - зауважив він.

На думку експерта, фахівці з воєнної стратегії ще повинні провести ґрунтовні дослідження, щоб “показати слабкі сторони нейтралітету і виключно неприйнятну позицію стосовно позаблоковості”.

“Якщо нейтралітет надає хоча б ілюзію безпеки і добре вписується в український менталітет: моя хата з краю, – то якщо йдеться про позаблоковість - тут немає ні безпеки, ні її ілюзії”, - заявив В.БЕЗКОРОВАЙНИЙ.

Він також наголосив, що політики, які недостатньо володіють цим міжнародно-правовим питанням, повинні звернутися по поради до військових фахівців.