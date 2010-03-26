Ізраїльська бронетехніка увійшла в сектор Газа

П`ять ізраїльських танків і два броньованих бульдозера (зазвичай ізраїльтяни їх використовують для знесення будинків палестинських бойовиків) увійшли на територію сектора Газа і просуваються до його центру, міста Хан-Юніс.

Як повідомляє Gazeta.ru, також у небі над сектором Газа видно ізраїльські гелікоптери і безпілотні літальні апарати.

Війська Ізраїлю увійшли на цю палестинську територію, контрольовану рухом Хамас, після нападу з боку Гази на ізраїльський військовий патруль на кордоні сектора. Унаслідок цієї атаки загинули двоє військовослужбовців ізраїльської армії, ще двоє отримали поранення.