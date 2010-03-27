Турецького тренера затримали за зґвалтування футболістів

У Туреччині затримали колишнього тренера футбольного клубу Bursaspor Махмута Сербеста (Mahmut Serbest), повідомляє ANSPRESS з посиланням на газету Milliyet. Його підозрюють у зґвалтуванні неповнолітніх.

Як відзначає видання, Сербест, який тренував дитячу команду, здійснював розпусні дії по відношенню до своїх підопічних (дітям у віці від 10 до 15 років). При цьому для того, щоб увійти в довіру до дітей, тренер, як повідомляється, дарував їм м`ячі.

Батькам юних гравців ці подарунки здалися підозрілими. Вони, як повідомляється, стали стежити за тренером і в результаті звернулися в поліцію.

Під час розслідування, за інформацією видання з`ясувалося, що домагань з боку тренера зазнали близько десяти дітей.

Лента.ру