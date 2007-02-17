Вибух на нафтопереробному заводі в США (фото)
11:05, 17 лютого 2007Світ
692
З місця події евакуйовані понад 400 робітників
Не менше 19 робітників дістали поранення і травми під час вибуху на нафтопереробному заводі в західній частині американського штату Техас, повідомляє Associated Press. Причому стан трьох поранених, які дістали важкі опіки, оцінюється медиками як критичний.
З місця події евакуйовані понад 400 робітників. Над заводом в небо здіймаються клуби чорного диму, які видно на відстані до 100 кілометрів.
Перекрито всі трубопроводи.
Підприємство належить компанії Valero Energy Corp. Його потужність - 170 тисяч барелів на день.
Фото AP
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter