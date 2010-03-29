Кількість загиблих під час вибухів у Москві зросла до 35 осіб

Кількість загиблих під час вибуху в московському метро зросла до 35 чоловік.

Про це повідомила УНІАН керівник управління інформації МНС РФ Ірина АНДРІАНОВА.

За її словами, внаслідок вибуху на ст. «Луб`янка» загинуло 23 людей.

Також вона повідомила, що о 8.37 мск стався вибух на станції «Парк культури» (радіальна) – загинуло 12 чоловік, 13 – поранено.

І.АНДРІАНОВА повідомила, що на місці НС працює близько 400 рятувальників і 190 одиниць техніки.

За даними Міністерства охорони здоров’я і соцрозвитку РФ, станом на 10.00 мск із станції метро «Луб`янка» евакуйовано 17 постраждалих пасажирів. Із станції метро «Парк культури» евакуйовано 9 постраждалих.