Янукович у Москві зустрівся з патріархом Кирилом
15:07, 05 квітня 2010Світ
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Повідомляє офіційний сайт
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, який перебуває з одноденним робочим візитом у Москві, зустрівся з предстоятелем Руської православної церкви, патріархом Московським і всієї Русі Святішим КИРИЛОМ.
Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.
Сьогодні В.ЯНУКОВИЧ охрестив онука свого шкільного товариша, а також відвідав Новодєвічий цвинтар, де поклав квіти до могил космонавта Георгія Берегового і першого президента Росії Бориса Єльцина.
На цвинтарі відбулася коротка поминальна служба.
Очікується, що у другій половині дня В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.
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