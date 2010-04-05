Янукович у Москві зустрівся з патріархом Кирилом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, який перебуває з одноденним робочим візитом у Москві, зустрівся з предстоятелем Руської православної церкви, патріархом Московським і всієї Русі Святішим КИРИЛОМ.

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Сьогодні В.ЯНУКОВИЧ охрестив онука свого шкільного товариша, а також відвідав Новодєвічий цвинтар, де поклав квіти до могил космонавта Георгія Берегового і першого президента Росії Бориса Єльцина.

На цвинтарі відбулася коротка поминальна служба.

Очікується, що у другій половині дня В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.