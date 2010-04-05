Набув чинності новий Візовий кодекс ЄС

Новий Візовий кодекс Європейського Союзу сьогодні набув чинності.

Візовий кодекс Рада міністрів ЄС схвалила 25 червня 2009 року.

Міністерство закордонних справ України привітало набирання чинності новим Візовим кодексом Європейського Союзу.

Як заявив посол з особливих доручень МЗС України Сергій АЛЬОШИН, Візовий кодекс ЄС містить ряд важливих положень, які напряму стосуються громадян України. Зокрема, можливість безпосередньо звертатися до консульських установ, чітку процедуру оскарження рішення консульського працівника, можливість апеляційного оскарження.

Дуже важливим, за словами С.АЛЬОШИНА, є положення кодексу про необхідність гідного і адекватного ставлення до заявника з боку персоналу консульства.

С.АЛЬОШИН зазначив, що міграційно-візові відносини між Україною і ЄС регулюються угодою про спрощення оформлення віз, а новий Візовий кодекс ЄС застосовуватиметься у випадках, які напряму цією угодою не регулюються.

«Таким чином, якщо щодо громадян України будуть спроби застосувати норми саме Візового кодексу, звичайно, є підстави такі підходи оскаржити», - сказав він.